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Resumen

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Mensaje publicado en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X. Foto: @CasaBlanca
Mensaje publicado en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X. Foto: @CasaBlanca
Por Agencia EFE

Las cuentas en redes sociales de la Casa Blanca, que llamaron a primera hora de este martes a votar, mantienen una intensa actividad en la jornada electoral con publicaciones junto a la imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, que advierten: “Puedes ser comunista o puedes ser patriota. No puedes ser ambas cosas”.

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