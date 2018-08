Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que el motor de búsqueda de Google ocultaba la cobertura de "medios justos" sobre él y que abordaría la situación, dando un golpe al gigante de la Internet sin entregar evidencias o detalles de las acciones que podría tomar.

La compañía, parte de Alphabet Inc, negó algún sesgo político en su motor de búsqueda.



El asesor económico de Trump, Larry Kudlow, afirmó más tarde a periodistas que la Casa Blanca estaba "echando un vistazo" a Google, al asegurar que "harían investigación y análisis" pero sin brindar mayores detalles.



Las críticas y la amenaza de Trump de tomar acciones para restringir de alguna manera a Google marcan un nuevo ataque contra una importante firma de tecnología tras una serie de tuits sobre Amazon.com, a la que acusó de dañar a las pequeñas empresas y beneficiarse de un acuerdo favorable con el Servicio Postal estadounidense.



La semana pasada, sin mencionar firmas específicas, el mandatario acusó a compañías de medios sociales de silenciar a "millones de personas" en un acto de censura, sin ofrecer evidencia que respalde sus dichos.



En varios tuits el martes, Trump dijo que los resultados de búsqueda para "Trump News" mostraban solo los informes de lo que él llama medios de noticias falsas.



Culpando a Google por lo que dijo que era una acción peligrosa que promovía a los principales medios de comunicación como CNN y acallaba las voces políticas conservadoras, Trump agregó que "Esta es una situación muy grave, será abordada" sin dar más detalle.



Más tarde, en declaraciones en la Casa Blanca, Trump señaló que "creo que lo que Google y otros están haciendo, si nos fijamos en lo que está pasando con Twitter, si nos fijamos en lo que está sucediendo en Facebook, es mejor que tengan cuidado porque no le pueden hacer eso a la gente".



"Creo que Google y Twitter y Facebook se están metiendo en terreno muy, muy problemático y tienen que tener cuidado. No es justo para grandes porciones de la población", agregó el mandatario.



Google dijo en un comunicado que sus búsquedas "no son usadas para crear una agenda política y no sesgamos nuestros resultados hacia ninguna ideología política (...) Trabajamos continuamente para mejorar Google Search y nunca acomodamos los resultados de búsqueda para manipular el sentimiento político.



Las acciones de la matriz Alphabet caían un 0,64 por ciento a 1.248 dólares.



Si bien las fórmulas matemáticas detrás de las búsquedas de Google en internet se mantienen en secreto, sus principios básicos son ampliamente conocidos. Los resultados se generan mediante una variedad de factores medidos por algoritmos de la compañía.



Además de determinar la relevancia de un sitio contando el número de enlaces a la página, otros factores -como el historial de navegación personal y la forma en que aparecen ciertas palabras clave en la página- también afectan su clasificación. Sitios de noticias populares como CNN.com y NYTimes.com pueden aparecer más arriba en las búsquedas por esos factores.



La acusación de sesgo de Trump hacia Google se produce en momentos en que varias redes sociales han suspendido cuentas, prohibido a ciertos usuarios y eliminado contenido mientras enfrentan la presión del Congreso de Estados Unidos para controlar propaganda extranjera y cuentas falsas.

