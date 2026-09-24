El juez federal Timothy Kelly, que ordenó este jueves a la Casa Blanca levantar el veto a tres medios de comunicación, dio un ultimátum a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que explique en las próximas horas por qué se sigue impidiendo el acceso de CNN, MS NOW y Politico al recinto.

El magistrado, que ordenó a primera hora del jueves restablecer de inmediato las acreditaciones de prensa de los profesionales afectados, dio como plazo hasta las 12:30 hora local (16.30 GMT) para recibir explicaciones sobre el incumplimiento de la orden después de que los medios denunciaran restricciones de acceso a parte de su personal, explicó el reportero de Politico, Kyle Cheney.

Trump anunció el pasado viernes un veto al periódico Politico y las cadenas de televisión CNN y MS NOW por difundir “noticias falsas” y, más tarde, les acusó de atentar contra la seguridad nacional con sus informaciones.

Los tres medios afectados respondieron con una demanda y un juez federal ordenó hoy restablecerles el acceso, al considerar que el veto se produjo sin el “debido proceso”.

Sin embargo, sus profesionales no pudieron acceder a la Casa Blanca cuando el presidente de EE.UU. recibe a su homólogo chino, Xi Jinping, de visita oficial en el país, ceremonia que no fue retransmitida por las principales cadenas de televisión, entre ellas Fox, en solidaridad por el veto.

Según The New York Times, la cadena ABC, designada para la cobertura en el sistema de ‘pool’ rotativo, permanece inactiva en solidaridad por el incumplimiento de la orden judicial.

“Resulta llamativo y simbólico que ninguna de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos haya emitido imágenes en directo de Trump y Xi. Por lo general, una cumbre de gran trascendencia con una superpotencia rival habría interrumpido la programación habitual. Sin embargo, las cadenas han optado por no ofrecer imágenes debido a la prohibición que la Casa Blanca mantiene contra CNN, MSNBC y Politico”, valoró el rotativo neyorquino.

Las principales cadenas han reaccionado a la medida con un boicot de la cobertura audiovisual del presidente, mientras que organizaciones profesionales calificaron la decisión como un veto a “la libertad prensa”.

La Agencia EFE se ha sumado al comunicado en defensa de la libertad de prensa y el derecho a informar impulsado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Al igual que otras grandes agencias de noticias, como Associated Press, Reuters, AFP y Bloomberg News, manifiesta su adhesión “en firme defensa de la libertad de prensa” y condena “cualquier intento de restringir su capacidad de informar sobre el Gobierno”.

“La Primera Enmienda (de la Constitución estadounidense) protege el derecho de la prensa a informar sin miedo a la censura ni a represalias de quienes ostentan el poder. Ampara el derecho de los estadounidenses a estar informados”, señala el texto, al que también se han adherido The New York Times, The Washington Post, N+ Univision y El País, entre otros.