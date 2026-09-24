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Resumen

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La reportera de CNN en la Casa Blanca, Betsy Klein, trabaja afuera del Ala Oeste de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026. (Foto: Saúl Loeb / AFP).
La reportera de CNN en la Casa Blanca, Betsy Klein, trabaja afuera del Ala Oeste de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026. (Foto: Saúl Loeb / AFP).
Por Agencia EFE

El juez federal Timothy Kelly, que ordenó este jueves a la Casa Blanca levantar el veto a tres medios de comunicación, dio un ultimátum a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que explique en las próximas horas por qué se sigue impidiendo el acceso de CNN, MS NOW y Politico al recinto.

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