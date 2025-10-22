Así es el millonario salón de baile que Trump construye en la Casa Blanca y la polémica por su financiamiento

A fines de julio, la Casa Blanca informó sobre la construcción de un nuevo “salón de baile estatal” que inicialmente se presentó con un costo de US$200 millones, cifra que la prensa estadounidense ha actualizado a US$250 millones.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El proyecto, según el comunicado oficial, busca dotar a la residencia presidencial de “un espacio moderno, seguro y funcional para recepciones oficiales y eventos diplomáticos”.

Maquinaria pesada derriba una sección del Ala Este de la Casa Blanca el 20 de octubre de 2025. (Foto de Pedro UGARTE / AFP). / PEDRO UGARTE

Cuando se hizo el anuncio, se dijo que la Casa Blanca no sería tocada. Incluso el propio Trump afirmó que “no interferirá con el edificio actual. No lo hará. Estará cerca, pero sin tocarlo, y respeta plenamente el edificio existente”.

Sin embargo, el 21 de octubre la maquinaria pesada empezó a demoler el Ala Este del emblemático edificio construido entre los años 1792 y 1800. En esa sección históricamente ha funcionado la oficina de la primera dama. También hay un pequeño teatro y zona de recepción de invitados, entre otros ambientes.

La distribución actual de la Casa Blanca. (AFP).

Según el diario “The New York Times, a principios de setiembre, parte del personal de Melania Trump empezó a empaquetar sus pertenencias y a trasladarse a otras partes del complejo de la Casa Blanca.

Varios grupos de conservación patrimonial —como la National Trust for Historic Preservation— cuestionan la falta de revisión previa por parte de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC), que debe supervisar modificaciones en propiedades federales. Las demoliciones, según documentos filtrados, habrían comenzado antes de la evaluación completa del proyecto, lo que podría derivar en una investigación formal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en un almuerzo en el jardín de rosas de la Casa Blanca, el 21 de octubre de 2025. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

En el plano político, la obra también reaviva el debate sobre el estilo de liderazgo de Trump, muy ligado al culto a la personalidad.

En ese sentido, el analista internacional Francisco Belaunde Matossian le dijo a El Comercio que “el proyecto del salón de baile es una extensión directa del culto a la personalidad de Donald Trump”.

“Él ya había hecho refacciones en la Casa Blanca, agregando detalles dorados y ostentosos; es parte de su estilo. Este nuevo espacio no responde a una necesidad funcional, sino al deseo de dejar huella, de afirmar su poder a través de la arquitectura. Hay algo profundamente frívolo y narcisista en eso”, agregó.

Belaunde trazó un paralelismo con otros líderes mundiales que han usado la arquitectura monumental como instrumento de poder. “Trump está en la línea de los grandes autócratas que buscan inmortalizarse mediante edificaciones. Habla incluso de construir un arco del triunfo, lo cual revela una pulsión napoleónica, tipo Kim Jong-un en Corea del Norte. Está convencido de que el poder debe materializarse en piedra, mármol y oro”.

Sobre la polémica por la demolición parcial de la Casa Blanca supuestamente saltándose algunos trámites, el analista advirtió que el problema no es solo patrimonial, sino institucional.

“Trump actúa por impulso. Toma decisiones sin pasar por los canales regulares, sin esperar revisiones ni autorizaciones previas. Es parte de su patrón de conducta: decide primero y legaliza después. Esa lógica, aplicada a un símbolo nacional como la Casa Blanca, revela hasta qué punto su gobierno funciona bajo su propio orden personal”, sostuvo.

Por su parte, el embajador Juan Álvarez Vita coincidió en que la construcción es “una expresión más del culto a la personalidad que rodea a Trump”.

“Como muchas de sus decisiones, responde a una necesidad de dejar huella, de proyectar una imagen de grandeza personal antes que institucional”, señaló a El Comercio.

Álvarez Vita advirtió que el proyecto refleja una desconexión creciente entre el mandatario y amplios sectores de la sociedad estadounidense. “Hay un malestar evidente entre los ciudadanos. Muchos dicen: ‘no queremos reyes’. Es una forma de rechazo a ese tipo de gestos ostentosos que recuerdan más a los monarcas que a los presidentes”, sostuvo.

¿Cómo será?

Vista general del proyecto. (McCrery Architects PLLC / Casa Blanca).

Las imágenes oficiales divulgadas por la Casa Blanca muestran una estructura anexa de vidrio a prueba de balas y mármol de unos 8.361 metros cuadrados metros cuadrados, con capacidad para casi 1.000 personas, conectada a la residencia principal a través de un corredor subterráneo.

El tamaño del salón de baile representa casi el doble del actual edificio de la Casa Blanca.

La prensa ha mencionado que la futura edificación tiene un gran parecido con el salón de baile de Mar-a-Lago, el club privado y hogar de Trump ubicado en Palm Beach, Florida.

La Casa Blanca ha dicho que el salón de baile estará listo para usarse antes de que finalice el mandato de Trump en enero del 2029.

Trump ha manifestado que la Casa Blanca necesita un gran espacio para el entretenimiento y se ha quejado de que el Salón Este, el espacio más grande actualmente, es demasiado pequeño, con capacidad para unas 200 personas, reportó la agencia AP.

También ha criticado que los presidentes organizaran cenas de Estado y otros grandes eventos en carpas en el Jardín Sur.

¿Cómo se financiará?

La Casa Blanca aseguró que se trata de una “modernización con fondos privados”, financiada por Trump y un grupo de donantes cuyos nombres aún no se han hecho públicos. Las autoridades han recalcado que no se usará dinero público.

No se ha precisado cuánto de su propio dinero será el aporte de Trump.

La AP informó que unos 22 millones de dólares para el proyecto provienen de YouTube, como parte de un acuerdo reciente por una demanda del 2021 que Trump presentó contra la compañía por la suspensión de su cuenta tras el asalto al Capitolio.

De acuerdo con la cadena CBS, las donaciones serán gestionadas por Trust for the National Mall, una organización sin fines de lucro que trabaja con el Servicio de Parques Nacionales y recauda fondos para proyectos en el Mall y en la Casa Blanca.

Para Álvarez Vita, el hecho de que hasta el momento no se haga público quiénes son los donantes “abre la puerta a posibles conflictos de interés y a una dosis preocupante de corrupción. Es grave que un símbolo histórico como la Casa Blanca se convierta en el escenario de favores y aportes particulares”.

El Ala Este de la Casa Blanca

Maquinaria pesada derriba una sección del Ala Este de la Casa Blanca al comenzar la construcción del salón de baile del presidente Donald Trump. (Foto de Drew ANGERER / AFP). / DREW ANGERER

CBS confirmó que la parte del Ala Este de la Casa Blanca que está siendo demolido incluye la oficina de la primera dama y decenas de otros espacios de trabajo.

El Ala Este fue construido en 1902 y renovado en 1942.

El lugar también alberga la oficina de un calígrafo, una sala de conferencias, un vestíbulo donde los invitados de la Casa Blanca solían entrar para recepciones formales y cenas de Estado, así como varias habitaciones y áreas de almacenamiento. Todo será demolido.

La demolición también afectará la oficina de visitantes de la Casa Blanca, los espacios de trabajo de la Oficina de Asuntos Legislativos, y espacios de la Oficina Militar de la Casa Blanca, que organiza el transporte, el servicio de comidas y las funciones médicas y de hospitalidad en el lugar.

Una vez que se informó de la demolición, Trump justificó los trabajos en Truth Social: “Completamente separada de la Casa Blanca, el Ala Este se está modernizando por completo como parte de este proceso y será más hermosa que nunca cuando esté terminada”, escribió.

Sin embargo, el National Trust for Historic Preservation, una organización sin fines de lucro creada por el Congreso para promover la política de preservación histórica en EE.UU., pidió en una carta a la administración Trump detener la demolición del Ala Este hasta que se complete una revisión de la documentación del salón de baile.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CBS que los planos de construcción del nuevo salón de baile serán presentados a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital “en el momento apropiado”.

Álvarez Vita cuestionó la falta de transparencia en el proceso. “No se ha esperado la aprobación de los organismos encargados de proteger el patrimonio cultural. La Casa Blanca no es un edificio cualquiera, es un monumento histórico de la nación. Actuar primero y legalizar después es una práctica que ya se ha vuelto característica en Trump”, advirtió.