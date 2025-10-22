Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Así es el millonario salón de baile que Trump construye en la Casa Blanca y la polémica por su financiamiento
En el 2011, cuando todavía no era presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo en una entrevista en radio que estaba dispuesto a construir un salón de baile en la Casa Blanca, y que lo haría a manera de donación. Catorce años después, la promesa ya es una realidad. Esta semana empezó la enorme construcción, por una valor estimado en 250 milones de dólares. Así, se inicia la transformación de uno de los mayores símbolos del poder en el país. ¿Quién pagará ese presupuesto? ¿Por qué se está derribando parte de la Casa Blanca si inicialmente se dijo que eso no pasaría?

