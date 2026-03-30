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El exterior de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Kayla Bartkowski
El exterior de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Kayla Bartkowski
Por Agencia EFE

La Casa Blanca dijo este lunes que no hay nada de malo en llamar a la oración por los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que participan en la guerra de Irán en respuesta a las palabras del papa León XIV, que aseguró el domingo que Dios “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra”.

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