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Resumen

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La reportera de CNN Betsy Klein trabaja en la oficina de la cadena tras recibir autorización para regresar al recinto de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 24 de septiembre de 2026. (Andrew Harnik / Getty Images vía AFP)
La reportera de CNN Betsy Klein trabaja en la oficina de la cadena tras recibir autorización para regresar al recinto de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 24 de septiembre de 2026. (Andrew Harnik / Getty Images vía AFP)
/ ANDREW HARNIK
Por Agencia EFE

La cadena CNN denunció este jueves que la Casa Blanca negó el acceso a dos de sus corresponsales a la llegada del líder chino Xi Jinping para una cena de Estado con el presidente Donald Trump, pese a que en la mañana entró en vigor una decisión judicial que restablecía las credenciales de acceso de los integrantes de este medio, luego del veto que el mandatario estadounidense impuso el 19 de septiembre.

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