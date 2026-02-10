Caso Epstein: Abogado de Ghislaine Maxwell pide su indulto “para explicar” que Trump es inocente

Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(ARCHIVOS) En esta foto de archivo tomada el 2 de julio de 2020, la fiscal federal interina del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, anuncia cargos contra Ghislaine Maxwell durante una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. - Ghislaine Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión por un juez de EE. UU. el 28 de junio de 2022 por ayudar al difunto financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de niñas. El término, dictado en la corte federal de Manhattan, significa que la ex socialité de 60 años pasará gran parte del resto de su vida en la cárcel. (Foto de Johannes EISELE / AFP)
(ARCHIVOS) En esta foto de archivo tomada el 2 de julio de 2020, la fiscal federal interina del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, anuncia cargos contra Ghislaine Maxwell durante una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. - Ghislaine Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión por un juez de EE. UU. el 28 de junio de 2022 por ayudar al difunto financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de niñas. El término, dictado en la corte federal de Manhattan, significa que la ex socialité de 60 años pasará gran parte del resto de su vida en la cárcel. (Foto de Johannes EISELE / AFP)
/ JOHANNES EISELE
Por Agencia EFE

El abogado de Ghislaine Maxwell, la cómplice y colaboradora de Jeffrey Epstein durante décadas, ha pedido que se indulte a su defendida para que pueda “hablar con total honestidad” y explicar por qué el presidente, Donald Trump, antiguo amigo de Epstein, no está implicado en el caso de pederastia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder
EEUU

Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos
Oriente Medio

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos

Caso Epstein: Abogado de Ghislaine Maxwell pide su indulto “para explicar” que Trump es inocente
EEUU

Caso Epstein: Abogado de Ghislaine Maxwell pide su indulto “para explicar” que Trump es inocente

Marco Rubio viajará a Alemania, Eslovaquia y Hungría para abordar seguridad y energía
EEUU

Marco Rubio viajará a Alemania, Eslovaquia y Hungría para abordar seguridad y energía