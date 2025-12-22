Demócratas quieren demandar al Gobierno por no divulgar todos los archivos de Epstein

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, presentó este lunes una resolución que insta a la Cámara Alta a emprender acciones legales contra el Departamento de Justicia por no haber divulgado todos los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein tal y como exigía la ley.

“El pueblo estadounidense merece total transparencia, y los demócratas del Senado utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para garantizarla. No podemos permitir que esta administración oculte la verdad”, aseveró Schumer en un comunicado en redes sociales.

El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, después de que el Congreso aprobara una ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.

No obstante, la fiscalía reconoció que habrá retrasos en la publicación completa de los documentos debido al gran volumen de datos y a la complejidad de la información.

“El público recibió solo una fracción de los archivos, y lo que se difundió estaba plagado de tachaduras anormales y excesivas, sin explicación alguna. Al mismo tiempo, se dejaron sin censurar las identidades de numerosas víctimas, lo que causó un daño real e inmediato”, denunció Schumer.

Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres. Foto: EFE/Oversight Dems / Oversight Dems

La polémica estalló este fin de semana al conocerse que el Departamento de Justicia retiró más de una docena de imágenes, incluidas fotografías del presidente Donald Trump, que posteriormente fueron reincorporadas al archivo.

Entre ellas figura una imagen del escritorio de Epstein en la que se aprecia un cajón con varias fotografías de Trump junto a mujeres en traje de baño.