Ottawa. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, indicó este miércoles que todavía busca pruebas para señalar al responsable del homicidio del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado en Estambul.

"Si digo algo, preciso pruebas", sostuvo en el avión que lo trasladaba a Ottawa, donde participará el jueves de una reunión de la coalición antiyihadista en Siria e Irak. "Estoy convencido de que encontraremos otras pruebas sobre lo que pasó. Solo que no sé qué será ni quien estará implicado", acotó.

"No quiero especular, arrojar conclusiones apresuradas, no descuidaremos ningún detalle", dijo Jim Mattis. "Creemos que no importa quien esté directamente implicado en el asesinato de Khashoggi, quien haya ordenado su asesinato, deberá rendir cuentas", subrayó.

Jim Mattis fue criticado el martes por el influyente senador republicano Lindsey Graham por no haber acusado al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salmán, de haber encargado del asesinato del periodista.

"No hay una pistola humeante, sino una motosierra humeante", afirmó Graham en alusión a comentarios del secretario de Defensa quien desestimó el papel del príncipe, conocido como "MBS".

Graham "es un senador y tiene derecho a tener su opinión", se limitó a responder Jim Mattis.

Fuente: AFP