Cientos de migrantes quedaron varados en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, después de que el Gobierno de Donald Trump, quien asumió este lunes su segundo mandato en la Casa Blanca, cancelara el programa CBP-One, que permitía a migrantes solicitar citas para pedir asilo en EE.UU. a través de los puertos de entrada en la frontera con México.

“La peor noticia que me han dado en mi vida, porque tan cerca de la meta y por cuestión de un par de horas no poder ingresar es algo muy triste, porque nos costó mucho trabajo la travesía y no sabemos qué vamos a hacer ahora porque no tenemos a dónde ir”, explicó José Rivas, originario de Cuba, en las inmediaciones de la línea fronteriza.

Rivas subrayó que le había tomado cuatro meses obtener la cita que tenía para este lunes y hace un par de días había llegado a Tijuana con la ilusión de finalmente poder ingresar a Estados Unidos.

“Para Cuba yo no puedo volver, es imposible volver para allá, entonces no sé, quizá intentar quedarnos aquí. No sé ni qué decir”, dijo con semblante de preocupación, al señalar que son un grupo de cinco cubanos los que vienen juntos y se quedaron sin opción de poder ingresar a EE.UU.

La aplicación móvil CBP One dejó de funcionar este lunes, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en su página web.

A través de esta aplicación, que empezó a funcionar en enero de 2023, más de 930.000 personas se presentaron en los puertos de entrada para que las autoridades procesaran sus casos, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los migrantes que tenían programadas sus citas para este día, llegaron desde temprano a las inmediaciones del puerto fronterizo de El Chaparral, lugar por donde solían ingresar hacia Estados Unidos. Sin embargo, solamente un grupo de alrededor de 100 personas, la mayoría venezolanos, pudo ingresar alrededor de las 5:00 hora local (12:00 GMT).

“En shock”

Por su parte, Maura Hernández, originaria del estado mexicano de Michoacán, señaló que “era una esperanza” el poder ingresar a Estados Unidos porque su ciudad “está muy insegura, muchas muertes y está todo muy feo”.

“Tengo cuatro hijos y era un refugio lo que yo buscaba para ellos, pero pues ya no, ahora no sé qué va a pasar, estoy en shock y como que no me la creo todavía, pero tengo que asimilar las cosas”, expresó.

Para la joven madre resulta difícil esta situación porque ya tenía un propósito y de un momento a otro se esfumó, porque además es la primera vez que está en Tijuana y no sabe ni conoce nada de la ciudad.

“Estuve durante todo un año tratando de solicitar la cita todos los días, me la acababan de dar y justo me llega hoy el correo de que me la cancelaron (…) y qué poca madre la del Gobierno (estadounidense) porque no saben todo el sacrificio que hicimos para llegar hasta acá y qué inhumano que hagan esto, sobre todo a nosotros que ya teníamos la cita”, lamentó.

A la espera de información oficial

Desde el albergue Ágape Misión Mundial, en la ciudad fronteriza, su director Albert Rivera compartió en entrevista con medios que en comunicación con agentes de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), le informaron que entraron en periodo de cambio de mandos con el arribo de Trump, por lo que será en las horas consecuentes cuando se implementen acciones más concretas derivadas de la cancelación de CBP One.

“Las instrucciones que tienen ahorita es que todas las citas están siendo canceladas, pero a migrantes que están acercándose a solicitar información, los están recibiendo a través de los módulos de migración mexicana para que esperen a la hora que es su cita, sin garantía de que los van a aceptar, pero a la espera de que reciban más información oficial”, puntualizó.

A propósito de las deportaciones anunciadas por Trump, este lunes durante la mañana solamente se registraron dos personas que salieron por el puerto fronterizo de El Chaparral y, al respecto, el activista de la organización Life After Deportation, Milton, dijo a EFE que ellos esperan que sea a partir del martes por la madrugada cuando comiencen mayores flujos de deportados.