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El periodista estadounidense Scott Pelley asistió a la celebración del anuncio de la nueva programación de otoño de CBS en los estudios Paramount de Hollywood, el 2 de mayo de 2024. Foto: Michael Tran / AFP
El periodista estadounidense Scott Pelley asistió a la celebración del anuncio de la nueva programación de otoño de CBS en los estudios Paramount de Hollywood, el 2 de mayo de 2024. Foto: Michael Tran / AFP
/ MICHAEL TRAN
Por Agencia EFE

La cadena estadounidense CBS despidió por “causa justificada” al veterano corresponsal de 60 Minutes Scott Pelley, un día después de que denunciara duramente ante empleados del canal la pérdida de independencia editorial de la nueva dirección del histórico programa.

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