La cadena estadounidense CBS despidió por “causa justificada” al veterano corresponsal de 60 Minutes Scott Pelley, un día después de que denunciara duramente ante empleados del canal la pérdida de independencia editorial de la nueva dirección del histórico programa.

Tras su despido, ocurrido el martes, el veterano periodista aseguró en una carta que la empresa intentó influir en su trabajo editorial y denunció que la nueva dirección llegó a ordenarle incluir información no verificada y afirmaciones falsas en una investigación políticamente sensible.

El hecho aumenta la presión sobre la editora en jefe de CBS News, Bari Weiss, y sobre los polémicos cambios impulsados este año en la división de noticias de la cadena.

En una carta dirigida al periodista, el recién nombrado productor ejecutivo de ’60 Minutes’, Nick Bilton, le recriminó su actitud. “Tu antipatía hacia el futuro del programa ha quedado alta y claramente expuesta. Y te he escuchado”, escribió Bilton.

La carta hacía referencia a una reunión general celebrada el lunes, en la que Pelley cuestionó a Bilton por los despidos anunciados el jueves pasado de altos productores y de dos corresponsales del emblemático espacio periodístico.

Entre los despedidos figuran Tanya Simon, productora ejecutiva durante más de 30 años; Sharyn Alfonsi, una de las corresponsales más conocidas del programa, y Cecilia Vega, la primera corresponsal latina en la historia del programa dominical.

Bilton, quien había sido nombrado productor ejecutivo el mismo día de los recortes, dijo que intento acercarse a Pelley, quien acusa a la nueva dirección de destruir el legado de ’60 Minutes’. “Es una profunda decepción que hayas rechazado ese acercamiento y, en su lugar, hayas optado por la emboscada”, manifestó el nuevo directivo.

“Acercamiento” de CBS a Trump

Tras su despido, Pelley difundió una extensa declaración en la que acusó a los nuevos propietarios y directivos de desmantelar el histórico programa para acercarse políticamente a la administración del presidente Donald Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM). / SAMUEL CORUM / POOL

“Nunca ha habido nada en Estados Unidos como 60 Minutes. Esta tradición dominical es el programa más exitoso de cualquier género en la historia”, afirmó.

“Ahora, el nuevo propietario de nuestra cadena está dejando de lado a esta leyenda, aparentemente para ganarse un momento de favor ante la administración Trump”, dijo, y denunció el despido de sus compañeros: “Personas buenas fueron silenciadas por haber defendido a nuestra audiencia”, agregó.

El periodista, de 68 años, denunció presiones editoriales por parte de la nueva dirección que lo han instruido “para que inyecte falsedades y sesgos en una historia políticamente sensible”.

“Se me ha dicho que incluya afirmaciones que no han sido verificadas”, añadió.

“Hasta la fecha, en todos los casos, he logrado ignorar estas instrucciones o rechazar cumplirlas”.

Pelley además acusó a la nueva administración de incompetencia y aseguró que los principios que definieron al programa han desaparecido.

“El liderazgo de 60 Minutes ya resulta irreconocible”, expresó el periodista, quien trabajó durante 37 años en CBS.

El conflicto ocurre meses después de que el presidente Trump demandara a CBS por una entrevista que, según alegó, fue editada para favorecer a la entonces vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris.

La disputa se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial en el que la compañía aceptó realizar un pago millonario, evitando así que el caso llegara a juicio.