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Resumen

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Kylian Mbappé, previo a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el 4 de julio de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
Kylian Mbappé, previo a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el 4 de julio de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
Por Agencia AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó el lunes “sin equívicos” los comentarios racistas dirigidos contra Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

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