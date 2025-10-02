Centro de entrenamiento en Miami ha capacitado a policías de 12 países latinoamericanos, pero el Perú no es uno de ellos

El Centro de Capacitación del Sheriff de Miami-Dade (MDSTC), en el sur de Florida, ha entrenado desde el 2013 a 2.558 agentes de las fuerzas del orden de 12 países de América Latina, el Caribe, Europa y Asia con herramientas para combatir el crimen dentro y fuera de sus fronteras. Sin embargo, el Perú no es uno de ellos.

En total, policías de ocho países de la región, encabezados por Colombia, México, Guatemala y Haití, han recibido capacitaciones sobre uso de armas especiales, investigación criminal, técnicas forenses, entre otros. La participación en estos programas surge a solicitud de un país aliado de Estados Unidos, especialmente en el hemisferio occidental.

Los instructores del Departamento de Policía de Miami-Dade llevan más de 10 años compartiendo sus capacidades y conocimientos para apoyar los esfuerzos de capacitación de los socios extranjeros de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado.

El Comercio visitó las instalaciones de este centro de entrenamiento, en el que FBI y el Ejército de EE.UU. también se capacitan, y pudo presenciar la simulación de un operativo de búsqueda armada de agentes SWAT, formado por unidades policiales especializadas en Estados Unidos con entrenamiento en Armas y Tácticas Especiales.

El MDSTC cuenta con más de 3,000 agentes y 1,000 civiles. En su campus en Doral dispone de casa táctica de tiro, piscina, aulas inteligentes, salones de práctica de artes marciales, laboratorios, instalaciones para entrenamientos físicos y simuladores de uso de la fuerza.

“Hace solo un par de años impartimos un curso de patrulla en bicicleta y policía comunitaria para la Policía Nacional de Colombia. Ellos aprendieron del programa y luego fueron al Perú para enseñarlo allí”, dice el sargento Oscar Pla, a cargo de la sección de entrenamiento.

Agrega que el trabajo de su oficina consiste en compartir sus conceptos, conocimientos y mejores prácticas con las fuerzas del orden de países aliados para que puedan aprovechar esa formación y utilizarla de acuerdo con sus leyes y sus procedimientos.

“Hasta ahora, la relación con las naciones extranjeras ha sido excelente y la comunicación se mantiene”, añade Pla.

El sargento detalla que muchos de los instructores siguen en contacto con los alumnos de otros países gracias a algunas de las formaciones que hemos impartido.

En el entrenamiento Tactical Lifesaver, hay dos o tres agentes de Colombia que pisaron una mina terrestre y aunque sus piernas sufrieron daños pudieron salvar la vida gracias a la aplicación de un torniquete que aprendieron durante su formación en Miami.

Miami-Dade es especialmente atractivo para los países latinoamericanos, pues ahí se domina el español por lo que la comunicación se hace más fluida y efectiva.

“Hemos estado trabajando principalmente en el hemisferio occidental porque lo que nos han dicho muchos de los asesores policiales de las embajadas estadounidenses es que somos los únicos en Estados Unidos que podemos impartir el curso en español. Por eso muchos países, o la mayoría de los países del hemisferio occidental, son principalmente todos los del hemisferio occidental. Quieren venir a Miami, por la proximidad y porque aquí todo el mundo habla español. Creo que en el condado de Miami-Dade se habla más español que inglés”, señala Pla.

Para combatir el crimen organizado

Pla afirma que los programas más importantes para los países que están combatiendo el crimen organizado, como el Perú, son los vinculados a investigaciones avanzadas.

“Algunos cursos claves para enfrentar ese tipo de amenazas son gestión e investigaciones de la escena del crimen, interrogación de sujetos, técnicas de vigilancia”, afirma.

En general, los cursos de capacitación internacionales son variados, pero entre ellos destacan: navegación avanzada, investigaciones avanzadas y vigilancia, ciclismo policial básico, buceadores policiales, prevención del delito y policía comunitaria, investigaciones sobre drogas, participación femenina en encuentros violentos, investigaciones de víctimas especiales, técnicas tácticas de salvamento, uso de armas y tácticas especiales, entre otros.