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Dolores Huerta, de 95 años, cofundadora del sindicato United Farm Workers of America (UFW), posa en su oficina en Bakersfield, California, el 21 de julio de 2025. (Robyn Beck / AFP)
Dolores Huerta, de 95 años, cofundadora del sindicato United Farm Workers of America (UFW), posa en su oficina en Bakersfield, California, el 21 de julio de 2025. (Robyn Beck / AFP)
/ ROBYN BECK
Por Agencia EFE

La icónica defensora de los derechos civiles Dolores Huerta dijo este jueves, en una entrevista con Latino USA, que asume su “responsabilidad” de haber callado que fue violada por el fallecido César Chávez, una decisión tomada en aras de cuidar el movimiento de defensa campesina en Estados Unidos, que se encontraba en sus primeras etapas.

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