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Una estatua de César E. Chávez se alza en el Parque Memorial César E. Chávez en San Fernando, California, el 18 de marzo de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
Una estatua de César E. Chávez se alza en el Parque Memorial César E. Chávez en San Fernando, California, el 18 de marzo de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

El fallecido César Chávez (1927-1993), icónico líder sindical campesino en Estados Unidos, fue señalado por el abuso sexual de niñas y mujeres según una investigación del diario The New York Times, a la que se suman las denuncias de la histórica activista Dolores Huerta, quien afirmó haber sido también una de sus víctimas y quedar embarazada en dos ocasiones.

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