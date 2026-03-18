El fallecido César Chávez (1927-1993), icónico líder sindical campesino en Estados Unidos, fue señalado por el abuso sexual de niñas y mujeres según una investigación del diario The New York Times, a la que se suman las denuncias de la histórica activista Dolores Huerta, quien afirmó haber sido también una de sus víctimas y quedar embarazada en dos ocasiones.

Dos mujeres acusan a Chávez de agresión sexual cuando ellas eran menores de edad, según el reporte del diario, publicado este miércoles.

Las mujeres, identificadas como la señora Murguía y Debra Rojas, son hijas de organizadores del movimiento sindical que Chávez lideró desde la década de los sesenta en California.

En una entrevista al medio, Murguía aseguró que Chávez la llamaba a su oficina constantemente, donde mantuvieron encuentros sexuales cuando ella apenas tenía 13 años.

Los abusos se habrían dado cuando el líder rondaba en sus 40 años y ya se había convertido en una figura en ascenso en la lucha sindical.

Murguía, ahora de 66 años, contó al rotativo que quedó tan traumatizada que, para cuando cumplió 15 años, había intentado quitarse la vida en múltiples ocasiones.

Entre tanto, Rojas relató que tenía 12 años cuando Chávez la tocó de manera inapropiada por primera vez, “manoseándole los pechos” en la misma oficina donde se reunía con Murguía, según detalla el rotativo.

El sindicalista, que falleció en Arizona a los 66 años, hasta ahora había sido recordado como uno de los líderes más importantes en la defensa de los derechos de los campesinos y como precursor del Sindicato de Campesinos (UFW, en inglés).

Un secreto de Huerta por 60 años

El comportamiento abusivo de Chávez fue ratificado por Dolores Huerta, de 96 años, su compañera en la lucha y otra icónica líder del movimiento sindical en EE.UU., a la que también habría asaltado sexualmente dos veces.

“La primera vez fui manipulada y presionada para tener sexo con él, y sentí que no podía decir que no porque él era alguien a quien yo admiraba: mi jefe y el líder del movimiento al que ya le había dedicado años de mi vida. La segunda vez fui forzada, contra mi voluntad y en un ambiente en el que me sentía atrapada”, detalló la líder sindical en un comunicado.

Ambos encuentros resultaron en embarazos que Huerta mantuvo en secreto para después entregar los niños a diferentes familias “para que pudieran darles una vida estable”.

La líder dijo que mantuvo el secreto por los últimos 60 años porque creyó que exponer la verdad “dañaría” al movimiento de campesinos por el cual había luchado su vida entera.

Agregó que experiencias previas de abuso y violencia sexual “la convencieron” de que tenía que soportar estos incidentes “sola y en secreto”.

Pero la investigación del periódico la impulsó a compartir sus experiencias, le ayudó a entender que era “una sobreviviente” de violencia, de abuso sexual, y de hombres “manipuladores” que la veían a ella y a otras mujeres como “propiedad y objetos” de control.

Huerta dijo sentirse enfurecida al conocer los testimonios de Rojas y Murguía. “No hay palabras lo suficientemente fuertes para condenar las acciones deplorables que él cometió”.

En su investigación, el periódico encontró que las acciones de Chávez parecen formar parte de “un patrón más amplio” de conducta sexual inapropiada, gran parte del cual nunca se había hecho público.

El periódico subraya que encontró documentos que corroboran que las mujeres, entonces menores de edad, conocían a Chávez y compartieron tiempo con él.

La caída de una figura latina

La investigación ha sido un balde de agua fría para el liderazgo campesino y el sindicato de la UFW, que se vio obligado a cancelar todos los eventos que se realizan este mes en su honor en California, un estado que le ha rendido honores al latino declarando el 31 de marzo como el día de César Chávez.

Uno de sus hitos de su lucha sindical fue la huelga de recolectores de uvas de Delano, en el Valle Central del Estado Dorado, que empezó en septiembre de 1965, se extendió durante años y sirvió para que, por primera vez, los campesinos de diferentes orígenes -Mexicanos, filipinos y chinos- se unieran en un frente común.

En 1994 el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton concedió póstumamente a Chávez la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil de la nación.

VIDEO RECOMENDADO

La policía de Nueva York investiga el lanzamiento de un explosivo improvisado cerca de una protesta antimusulmana el fin de semana como un acto de "terrorismo" inspirado en el grupo yihadista Estado Islámico (EI), según informó el lunes 9 de marzo. (AFP)

SOBRE EL AUTOR