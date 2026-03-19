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Una estatua de César Chávez se alza en el Parque Memorial César E. Chávez en el barrio de San Fernando de Los Ángeles, California, EE.UU., 18 de marzo de 2026. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Una estatua de César Chávez se alza en el Parque Memorial César E. Chávez en el barrio de San Fernando de Los Ángeles, California, EE.UU., 18 de marzo de 2026. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Por Agencia EFE

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó este jueves una proclamación que declara el último lunes de marzo como Día de los Trabajadores Agrícolas en la ciudad. La medida se produce en medio de la polémica generada por las acusaciones de abuso sexual contra el fallecido líder sindical César Chávez.

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