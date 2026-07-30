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Resumen

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El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, habla con los periodistas a las afueras de la Casa Blanca, en Washington, D.C, el 24 de julio de 2026. (Eric Lee / Getty Images via AFP)
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, habla con los periodistas a las afueras de la Casa Blanca, en Washington, D.C, el 24 de julio de 2026. (Eric Lee / Getty Images via AFP)
/ ERIC LEE
Por Agencia AFP

Dos altos funcionarios de la Casa Blanca reiteraron el jueves sus posturas con respecto a la inmigración utilizando un video del enclave español de Ceuta, adonde cientos de migrantes llegaron masivamente desde Marruecos.

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