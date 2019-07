¿Qué dijo El Chapo durante la audiencia en la que fue condenado a cadena perpetua?

Nueva York. El mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más célebres del mundo, fue condenado este miércoles a cadena perpetua más 30 años simbólicos adicionales en un tribunal de Nueva York.

La decisión no fue una sorpresa: Brian Cogan, el juez federal de Brooklyn que presidió su caso, recordó en la audiencia su "crueldad abrumadora" y dijo que debía sentenciarlo por ley a prisión de por vida, como solicitaba el gobierno.

Pero, qué dijo El Chapo, aquel hombre de 62 años que fue jefe del cartel de Sinaloa y llegó a ser el hombre más buscado por Estados Unidos tras la muerte de Osama Bin Laden.

Las palabras de El Chapo

Serio, vestido con un traje gris y por primera vez luciendo un espeso mostacho en la corte, El Chapo se dirigió al juez y le dijo en español: "Ya que el gobierno de Estados Unidos va a enviarme a una prisión donde nunca más van a escuchar mi nombre, aprovecho para decirles: aquí no hubo justicia", indicó AFP.

CNN detalló que la declaración “No hubo justicia aquí" fue realizada por El Chapo antes de recibir su sentencia. En todo momento se mostró inconforme con el proceso.

“No quiso traer de vuelta al jurado... Usted alega que la acción del jurado no fue importante porque hubo muchas pruebas en mi contra...¿Por qué fuimos a juicio?”, dijo El Chapo.

“¿Por qué no me sentencian el primer día? El jurado no fue necesario, entonces”, agregó.

En sus palabras, el exjefe del cartel de Sinaloa también se quejó de sus condiciones de reclusión.

"Ha sido una tortura las 24 horas, emocional, psicológica, mental", dijo, y lamentó amargamente no poder abrazar a sus hijas mellizas, que no acudieron este miércoles, ni poder recibir visitas de su esposa, la exreina de belleza Emma Coronel, de 30 años.

Cuando entró y salió de la sala, El Chapo lanzó besos a Coronel y se tocó el corazón, y ella hizo lo mismo.



Luego de un rocambolesco juicio de tres meses, lleno de momentos escabrosos y surrealistas, el 12 de febrero un jurado le declaró culpable de 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

"Nos aseguraremos de que pase cada minuto de cada día del resto de su vida en prisión aquí, en Estados Unidos", dijo a periodistas el fiscal federal de Brooklyn, Rihard Donoghue.

¿Qué dijo la defensa de El Chapo?

En una rueda de prensa posterior, los abogados defensores de Guzmán, que solicitaron por aquel motivo un nuevo juicio, denegado por el magistrado, indicaron que están tramitando la apelación de la sentencia y calificaron el proceso de "espectáculo".

"Ha habido problemas significativos relacionados con la moción para un nuevo proceso, la extradición, la reducción de los contrainterrogatorios... que nunca he visto en 28 años. Nunca se me había limitado tanto como en este caso pero lo entiendo, esto fue un espectáculo", afirmó el letrado Jeffrey Lichtman.

El letrado ironizó sobre la multa millonaria que se le ha impuesto a su cliente y dijo que es "una ficción, parte del espectáculo" y que el Gobierno de EE.UU. primero "tiene que cobrar el primer dólar" de unos activos que duda que Guzmán posea, ya que las autoridades los buscan desde "hace décadas".

Lichtman se refirió también a la "maldición" que sufre la mujer de El Chapo, Emma Coronel, "no solo como esposa sino como madre de sus dos queridas hijas, que son inocentes" y que "no han podido abrazar a su padre en años" debido a las altas medidas de seguridad de la prisión neoyorquina.

El abogado elevó el tono al revelar que otros compañeros de profesión le recomendaron "proteger" su carrera y dijo "que le jodan a eso, estoy aquí para proteger los derechos constitucionales, lo siento si ofendo a alguna gente pero estoy aquí para hacer mi trabajo".

De cara a la reclusión de El Chapo en el penal de máxima seguridad ADX Florence, cercano a Denver (Colorado), donde se espera que pueda pasar el resto de sus días, Lichtman sentenció: "Pueden enterrar a Joaquín Guzmán bajo toneladas de metal en Colorado y hacerlo desaparecer, pero nunca se desharán del hedor de este veredicto".

"Un millón de dólares"

Durante la sesión, los presentes pudieron también escuchar a una de las víctimas que sobrevivió a un intento de asesinato de El Chapo: Andrea Fernández Velez, quien leyó llorando su testimonio.

Velez, exasistente y amiga del narco colombiano y socio de El Chapo Alex Cifuentes, tenía una agencia de modelos en Ciudad de México, una empresa fachada que en realidad ofrecía prostitutas a funcionarios mexicanos, todo pagado por El Chapo.

El Chapo "ofreció un millón de dolares a los Hells Angels (una pandilla de motociclistas) para acabar con mi vida". "Eso me causó un daño psicológico, afortunadamente me enteré y escapé con la ayuda del FBI", dijo Velez, quien aseguró que sus "captores" le "recordaron que si me iba, solo podía hacerlo en una bolsa de plástico y con los pies hacia delante".

En el juicio, Cifuentes contó que a pedido de El Chapo, Fernández Velez ofreció a un general mexicano no identificado 10 millones de dólares para que dejara de perseguir al capo.

Pero el militar rechazó la oferta, y El Chapo, furioso, decidió matarla porque creía que ésta lo había traicionado.

El Chapo, protagonista de dos espectaculares fugas de prisión de cárceles mexicanas y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, está detenido desde entonces en aislamiento casi total en una cárcel de máxima seguridad de Manhattan.

Probablemente cumplirá su sentencia en la cárcel de Colorado ADX Florence, conocida como la "Alcatraz de las Montañas Rocosas" y considerada la más segura de Estados Unidos.

"Será un paseo en el parque en comparación adonde está ahora", dijo a periodistas este miércoles su abogado, Jeffrey Lichtman.

El juicio fue un fascinante viaje a uno de los mayores y más despiadados carteles de la droga.

La fiscalía convocó al proceso a 56 testigos, incluidos 14 exsocios, amigos y hasta una amante de El Chapo que se escapó con él desnudo corriendo por un túnel, así como a agentes del FBI, la agencia antidrogas DEA y otras agencias del gobierno.

El gobierno estadounidense quiere requisarle más de 12.600 millones de dólares en bienes, la suma que habría amasado. Pero hasta ahora no han podido incautar a El Chapo ni un centavo.

Con información de AFP, EFE y CNN