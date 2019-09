'El Chapo' Guzmán "está mucho más flaco, ve borroso", asegura su abogada

Luego de haberse fugado dos veces de cárceles de máxima seguridad en México, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán purga su condena a cadena perpetua en una aislada celda de Estados Unidos que es vigilada las 24 horas del día y donde se encuentran los peores reos: la prisión federal Florence ADX en Colorado, conocida como ‘La Alcatraz de las Rocosas’.

El 19 de julio, dos días después de dictar su sentencia a cadena perpetua, ‘El Chapo’ llegó a la cárcel más segura de Estados Unidos, donde pasa 23 horas al día encerrado. No habla con nadie, ni siquiera con los guardias, y cuando los reos salen al patio, a él lo colocan dentro de una jaula.

En una entrevista con Univisión Noticias, la abogada del mafioso, Mariel Colón, quien además lo visitó por primera vez hace dos semanas, dijo que el capo no la está pasando bien. “Está más flaco, un poco más apagado. Es la vez que lo he visto más triste”, manifestó.

Mariel Colón acudió al penal en compañía del encargado del proceso de apelación, Marc Fernich. Según cuenta, son los únicos que han estado con ‘El Chapo’, ya que ni siquiera sus hijas lo han visitado, pese a que son las únicas que tienen permiso para verlo.



Nadie habla español, ni siquiera los guardias, asegura a Univisión. Según Colón, esto “le dificulta mucho las cosas, por ello también pasa todo el tiempo en aislamiento”. Además, señaló que en Florence ADX, las normas son mucho “más duras”. En la prisión de Manhattan, donde estaba el mafioso antes de ser sentenciado, se quejaba del agua, del ruido y de los impedimentos a la visita conyugal, ahora en 'La Alcatraz de las Rocosas' ha perdido varios privilegios.

Univisión sostiene que ya no puede recibir visitas legales todos los días. Le autorizaron reunirse hasta cinco veces al mes con sus abogados, quienes esperaron durante varios días la autorización del penal para poder ingresar a verlo.

En una visita del mes pasado, los abogado de 'El Chapo' Guzmán mencionaron que su vista disminuyó considerablemente, a tal punto de no poder leer sin anteojos, uno de los pocos pasatiempos que tiene permitido. Según Colón, 'El Chapo' intentó pedir lentes, pero nadie entendió que decía.

Puede leer, pero ahora necesita lentes. “En un mes y medio empeoró bastante su vista, no es que esté ciego, pero ve borroso”, añadió la abogada, quien además señaló que tuvo que ir a la prisión a pedir un oculista para su cliente porque él no habla inglés.

Relaciona este problema con su condena, por las presiones que está viviendo Guzmán. “Puede estar quizás relacionado con el impacto que tiene el aislamiento cotidiano en los presos. El estar en una celda 23 horas al día, sin ver la luz del sol, eso te afecta muchísimo la vista. Porque los presos que están así no pueden usar la vista de larga distancia pues siempre están en un ‘cubo’ y eso les afecta”, explicó la abogada.

No dominar el inglés le ha causado más tensiones, no puede acceder a productos y hasta le raparon el cabello porque no supo cómo explicar lo que quería.“El pidió que le hicieran un recorte, pero como no habla inglés solo pudo decir algo como ‘cut’ (cortar) y la persona entendió que le rapara la cabeza, pero no era lo que él quería”, contó Mariel Colón.

Producto de esto, los abogados de 'El Chapo’ se han pronunciado y pidieron un guardia que hable español para que su cliente se pueda comunicar. Además, solicitaron el traslado del narco a un sector menos estricto de la prisión.