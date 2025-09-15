Este folleto publicado por la Oficina del Gobernador de Utah el 13 de septiembre de 2025 muestra la foto policial de Tyler Robinson, sospechoso del asesinato a tiros del activista de derecha Charlie Kirk. Foto: Oficina del gobernador de Utah / AFP
ADN hallado en la escena del asesinato de Charlie Kirk coincide con el del sospechoso Tyler Robinson, según el FBI
Los rastros de ADN hallados en la escena del asesinato del influencer conservador estadounidense coinciden con el , declaró el lunes el director del FBI, Kash Patel.

Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a finales de esta semana.

Las autoridades dijeron que el sospechoso para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea.

“Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia”, dijo Patel en Fox News, en referencia a un destornillador recuperado en la escena.

Patel también habló de .

La nota decía “básicamente... ‘tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk’, y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo”, explicó Patel.

“Aunque fue destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota” en el hogar familiar del presunto asesino, dijo el director del FBI.

Una pantalla de televisión muestra una imagen de Tyler Robinson, sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk el 11 de septiembre, en Orem, Utah, el 12 de septiembre de 2025. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Kirk, un estrecho aliado del , murió de un disparo el miércoles durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point.

Kirk utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que Robinson mantenía una relación sentimental con un compañero de cuarto transgénero y tenía “ideología izquierdista”.

TAGS

