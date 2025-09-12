Bill Ackman ofrece un millón a quien dé información sobre el asesinato de Kirk

Escucha la noticia
El inversor estadounidense Bill Ackman sumó este viernes un millón de dólares a la recompensa que el FBI ofrece a quien proporcione información veraz que conduzca a la captura del asesino de Charlie Kirk y anunció además la creación de un fondo para apoyar económicamente a la familia del activista.
El FBI había anunciado el jueves una recompensa de hasta 100.000 de dólares por información que facilite la identificación y el arresto de los responsables del asesinato de Kirk este pasado miércoles en un acto al aire libre en la universidad Utah Valley.
El comentarista ultraconservador, de 31 años, recibió un disparo en el cuello.
Ackman, fundador del fondo Pershing Square Capital Management, se hizo eco del mensaje publicado en X por el FBI y en esa misma red social señaló que él se suma con un millón de dólares.
El inversor añadió en X que va a crear un fondo de dotación de un millón de dólares en favor de la familia de Kirk, que estaba casado y tenía dos hijos pequeños.
“Invertiré un millón para la familia de Charlie sin cobrar nada y les daré el 5 % del monto principal cada año para que tengan una fuente de ingresos creciente para el futuro, con la posibilidad de acceder al fondo en caso de emergencias”, concluyó en esa plataforma.
Kirk era fundador de Turning Point USA, una influyente organización ultraconservadora enfocada en el activismo universitario. Era amigo personal del vicepresidente estadounidense, JD Vance, y aliado del mandatario, Donald Trump.
