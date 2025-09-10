Detienen a sospechoso de disparar contra el comentarista conservador Charlie Kirk en EE.UU.

Escucha la noticia
Un sospechoso ha sido detenido en el campus de la Universidad Utah Valley por supuestamente dispara contra el comentarista y activista conservador Charlie Kirk mientras intervenía en un evento en el centro educativo, confirmó la institución.
Según varios videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Krik recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.
Sin embargo, las autoridades todavía no lo han identificado.
El suceso ocurrió frente a unas dos mil personas presentes, según el excongresita Jason Chaffetz, que estaba en el evento.
Trump pidió una oración por su aliado político, tras conocer la noticia. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.
También el vicepresidente JD Vance pidió oraciones para Kirk, a quien definió como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.
“Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos”, indicó por su parte el senador estadounidense por Utah, Mike Lee.
