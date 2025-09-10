Un hombre señalado como el tirador del comentarista y activista conservador Charlie Kirk, detenido alrededor de la Universidad Utah Valley, Estados Unidos, el 10 de septiembre de 2025. (Captura de video)
Un hombre señalado como el tirador del comentarista y activista conservador Charlie Kirk, detenido alrededor de la Universidad Utah Valley, Estados Unidos, el 10 de septiembre de 2025. (Captura de video)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Detienen a sospechoso de disparar contra el comentarista conservador Charlie Kirk en EE.UU.
Resumen de la noticia por IA
Detienen a sospechoso de disparar contra el comentarista conservador Charlie Kirk en EE.UU.

Detienen a sospechoso de disparar contra el comentarista conservador Charlie Kirk en EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un sospechoso ha sido detenido en el campus de la por supuestamente dispara contra el comentarista y activista conservador mientras intervenía en un evento en el centro educativo, confirmó la institución.

Según varios videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Krik recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Disparan contra el activista conservador Charlie Kirk en un evento en una universidad de Utah | VIDEO

Sin embargo, las autoridades todavía no lo han identificado.

El suceso ocurrió frente a unas dos mil personas presentes, según el excongresita Jason Chaffetz, que estaba en el evento.

Trump pidió una oración por su aliado político, tras conocer la noticia. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

También el vicepresidente JD Vance pidió oraciones para Kirk, a quien definió como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.

Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos”, indicó por su parte el senador estadounidense por Utah, Mike Lee.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC