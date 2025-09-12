Trump asegura que han detenido al supuesto asesino de Charlie Kirk

Escucha la noticia
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes “con un alto grado de certeza” que han detenido al supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles.
“Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.
