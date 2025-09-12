Las fuerzas del orden investigan una zona boscosa cerca de la escena del crimen donde el activista político Charlie Kirk fue asesinado a tiros en la Universidad Utah Valley, en Orem (Utah), el 11 de septiembre de 2025. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
Las fuerzas del orden investigan una zona boscosa cerca de la escena del crimen donde el activista político Charlie Kirk fue asesinado a tiros en la Universidad Utah Valley, en Orem (Utah), el 11 de septiembre de 2025. Foto: Patrick T. Fallon / AFP
/ PATRICK T. FALLON
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump asegura que han detenido al supuesto asesino de Charlie Kirk
Trump asegura que han detenido al supuesto asesino de Charlie Kirk

Trump asegura que han detenido al supuesto asesino de Charlie Kirk

El presidente de EE.UU., , aseguró este viernes “con un alto grado de certeza” que han detenido al supuesto asesino del comentarista conservador , muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles.

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.

