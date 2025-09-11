Trump concederá a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción civil de Estados Unidos

El activista de derecha estadounidense Charlie Kirk (der.) habla en el escenario con el presidente Donald Trump en el America Fest 2024 en Phoenix, Arizona, el 22 de diciembre de 2024. (Foto de JOSH EDELSON / AFP).
El activista de derecha estadounidense Charlie Kirk (der.) habla en el escenario con el presidente Donald Trump en el America Fest 2024 en Phoenix, Arizona, el 22 de diciembre de 2024.
El presidente de Estados Unidos, , anunció este jueves que condecorará al comentarista conservador , asesinado el miércoles en un evento universitario en Utah, con la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil del país, a título póstumo.

“Me complace anunciar que pronto le otorgaré a Charlie Kirk, a título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad”, declaró durante el evento de conmemoración de las víctimas de los atentados del 11S en el Pentágono.

MIRA: Charlie Kirk: investigadores del FBI creen que el asesino del activista conservador tiene “edad universitaria”

El líder republicano, de quien Kirk era un ferviente seguidor, calificó de “atroz” el asesinato del comentarista, quien recibió un disparo en el cuello el miércoles durante un debate en la Universidad Utah Valley.

Trump lo definió como “un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas”.

“Nuestras oraciones están con su maravillosa esposa, Erika, y sus hermosos hijos, personas maravillosas”, agregó.

Las autoridades siguen buscando al asesino de Kirk, quien habría disparado desde el tejado de uno de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

Kirk, de 31 años, casado y padre de dos hijos, era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista solía participar en debates universitarios en el que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en los actos de investidura del mandatario.

