(FILES) US President Donald Trump shakes hands with Charlie Kirk, head of Turning Point USA, before addressing the Turning Point USA�s Teen Student Action Summit in Washington, DC, on July 23, 2019. Right-wing youth activist and influencer Charlie Kirk, a major ally of President Donald Trump, was shot on September 10, 2025, at a US university in Utah. (Photo by NICHOLAS KAMM / AFP)
(FILES) US President Donald Trump shakes hands with Charlie Kirk, head of Turning Point USA, before addressing the Turning Point USA�s Teen Student Action Summit in Washington, DC, on July 23, 2019. Right-wing youth activist and influencer Charlie Kirk, a major ally of President Donald Trump, was shot on September 10, 2025, at a US university in Utah. (Photo by NICHOLAS KAMM / AFP)
/ NICHOLAS KAMM
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump ordena ondear a media asta las banderas del país por el asesinato de Charlie Kirk
Resumen de la noticia por IA
Trump ordena ondear a media asta las banderas del país por el asesinato de Charlie Kirk

Trump ordena ondear a media asta las banderas del país por el asesinato de Charlie Kirk

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , ordenó este miércoles ondear a media asta las banderas del país por el asesinato del comentarista conservador , uno de sus estrechos aliados.

“En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde”, anunció en la plataforma Truth Social.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Asimismo, el republicano canceló una cena que tenía previsto este miércoles con colaboradores en la recién remodelada Rosaleda de la Casa Blanca.

PUEDES VER: Quién era Charlie Kirk, la cara joven del movimiento MAGA dispuesta a debatir a sus oponentes | PERFIL

Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) frente a centenares de personas.

Aunque la universidad informó en un principio que una persona había sido arrestada, el periódico The New York Times detalló que la persona detenida no es el autor del disparo.

El activista fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Oren, pero el propio Trump anunció su fallecimiento.

Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA. Foto: AFP
Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA. Foto: AFP

Casado y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista solía participar en debates universitarios en el que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC