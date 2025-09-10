El activista político estadounidense Charlie Kirk durante la final del Tucker Carlson Live Tour en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, el 31 de octubre de 2024. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
El activista político estadounidense Charlie Kirk durante la final del Tucker Carlson Live Tour en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, el 31 de octubre de 2024.
Disparan contra el activista conservador Charlie Kirk en un evento en una universidad de Utah | VIDEO
El comentarista y activista conservador , un gran aliado del presidente de , , ha recibido un disparo este miércoles mientras intervenía en un evento en la .

Según varios videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

La institución académica informó en un comunicado que hubo un disparo en el campus contra un orador invitado y que hay un sospechoso detenido.

Las autoridades están investigando el caso, que ocurrió frente a unas 2.000 personas presentes, según el excongresita Jason Chaffetz, que estaba en el evento.

Trump pidió una oración por su aliado político tras conocer la noticia. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió en la plataforma Truth Social.

También el vicepresidente JD Vance pidió oraciones para Kirk, a quien definió como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.

Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos”, indicó por su parte el senador de EE.UU. por Utah, Mike Lee.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

