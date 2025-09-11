El FBI anuncia que tiene en su poder el rifle utilizado para matar a Charlie Kirk, el activista conservador aliado de Trump

Escucha la noticia
Los investigadores aún no han encontrado a la persona que mató al líder juvenil de la derecha de Estados Unidos Charlie Kirk, pero tienen imágenes de él y han recuperado el arma utilizada, informó el FBI el jueves.
“Hemos recuperado lo que creemos que es el arma que se utilizó en el tiroteo de ayer. Es un rifle de alta potencia”, dijo un agente del FBI en una rueda de prensa, quien añadió: “tenemos buenas imágenes del sospechoso”.
Información en desarrollo
