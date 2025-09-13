EE.UU. busca sancionar a miembros del Pentágono que publicaron burlas sobre Charlie Kirk

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes que sancionará a los integrantes de las fuerzas armadas que hayan hecho publicaciones negativas o burlas en redes sociales sobre el asesinato del activista y comentarista conservador Charlie Kirk.

La orden fue emitida por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien pidió identificar a cualquier miembro del Ejército que se haya “burlado” de la muerte de Kirk, según informaron funcionarios a diversos medios estadounidenses.

Se conoce que varios militares han sido relevados de sus puestos debido a sus opiniones sobre el caso Kirk, aunque se desconoce la cantidad, Hegseth habría pedido “castigar” estas acciones.

En redes sociales, muchos usuarios han exhibido cuentas de oficiales del Ejército que han opinado negativamente sobre lo sucedido al activista de 31 años el pasado miércoles cuando un disparo en el cuello le costó la vida en la Universidad de Utah Valley, en uno de los tradicionales eventos de discusión política que realizaba para confrontar a jóvenes liberales en todo el país.

Una corona de flores depositada por los dolientes frente a la embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el fatal tiroteo del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk. Foto: PHILL MAGAKOE/AFP

De acuerdo con un reporte de NBC, existen miembros de las fuerzas armadas que consideran extremo que se castigue a las personas por sus opiniones por una persona que no era parte de la cadena de mando o de la institución.

Kirk era uno de los principales promotores de ‘Make America Great Again’ (MAGA) y descrito por el vicepresidente, J.D. Vance, como un sujeto clave en la campaña electoral de 2024, así como gran ayuda para colocar a personas en puestos de Gobierno durante la estructuración de la Administración Trump.