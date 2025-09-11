El FBI publica dos fotos del sospechoso de asesinar al activista Charlie Kirk

El FBI publica dos fotos del sospechoso de asesinar al activista Charlie KirkResumen generado por Inteligencia Artificial
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó este jueves dos imágenes del sospechoso de haber asesinado en la víspera en un campus de Utah al activista conservador Charlie Kirk en las que se aprecia un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.
“Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley”, reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece un video tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Utah.
Información en desarrollo
