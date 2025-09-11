El FBI publica dos fotos del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk, al que busca intensamente. (AFP).
/ HANDOUT
Agencia EFE
Agencia EFE
El FBI publica dos fotos del sospechoso de asesinar al activista Charlie Kirk

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó este jueves dos imágenes del sospechoso de haber asesinado en la víspera en un campus de Utah al activista conservador en las que se aprecia un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley”, reza el texto que acompaña a las imágenes, capturadas de lo que parece un video tomado por cámaras de seguridad y publicadas por la cuenta en X de la oficina del FBI en Utah.

Francisco Sanz
Esta imagen, publicada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), muestra a una persona de interés en la investigación del tiroteo mortal de Charlie Kirk. (AFP).
/ HANDOUT

Información en desarrollo

