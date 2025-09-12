Una corona de flores depositada por los dolientes frente a la embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el fatal tiroteo del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk. Foto: PHILL MAGAKOE/AFP
Una corona de flores depositada por los dolientes frente a la embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el fatal tiroteo del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk. Foto: PHILL MAGAKOE/AFP
'Hey, fascista' y 'Bella Ciao', mensajes grabados en munición para asesinar a Charlie Kirk
Los casquillos de la munición presuntamente al activista conservador estadounidense contenían mensajes como ‘Oye, fascista’ y ‘Bella Ciao’, informaron este viernes las autoridades.

Así lo detalló el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la captura de Robinson, un joven de 22 años, acusado de haber asesinado de un disparo en el cuello a Kirk el pasado miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley.

Así reaccionó el mundo tras el asesinato de Charlie Kirk, aliado de Donald Trump

Según el gobernador, el casquillo de la bala que disparó Robinson y que tenía inscrito un mensaje que decía ‘Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?’.

En el cargador del rifle utilizado, las autoridades hallaron otros casquillos de balas sin usar y que contenían mensajes como ‘Hey, fascista, ¡Atrápalo!’ o ‘Si puedes leer esto, eres gay jajaja’.

También ‘O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao’, una canción popular italiana convertida en un himno partisano de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El activista de derecha Charlie Kirk debate con estudiantes de la CSUN durante su gira American Comeback en la CSUN de Northridge, California, el 6 de marzo de 2025. Foto: BENJAMIN HANSON/AFP

De acuerdo con las autoridades, un familiar de Tyler Robinson fue quien lo entregó a la policía después de que él le confesara haber .

“Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, dijo Cox.

Kirk, de 31 años, padre de dos hijos y ampliamente conocido por haber fundado la organización conservadora Turning Point, era un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, , quien anunció que le otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país.

