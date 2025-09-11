Charlie Kirk: el FBI cree que el asesino del activista conservador tiene “edad universitaria”

Las autoridades que investigan el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que falleció el miércoles de un disparo en el cuello, informaron este jueves que creen que el autor tiene “edad universitaria”.

“Todo lo que sé sobre el sospechoso es que se integraba bien en una institución universitaria. No estamos revelando muchos detalles por ahora, pero pronto lo haremos. Por el momento, no podemos decir nada, pero esa persona parece tener edad universitaria”, explicó este jueves en una rueda de prensa Robert Bowles, agente especial del FBI a cargo de la oficina de Salt Lake City, en el estado de Utah.

“Contamos con buenas imágenes en video de esta persona”, explicó por su parte el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, que aseguró que de momento no está prevista su publicación.

Beau Mason, Comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, habla durante una conferencia de prensa tras el asesinato de Charlie Kirk. (EFE/EPA/MARIELLE SCOTT). / MARIELLE SCOTT

“Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificarlo. Si no lo logramos, nos pondremos en contacto con ustedes, los medios de comunicación, y lo haremos público para que nos ayuden a identificarlo”, explicó Mason, que añadió que confía en las capacidades del equipo conjunto que investiga el asesinato, formado por su departamento y el FBI.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de EE.UU., falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

El agente especial a cargo del FBI, Robert Bowles, habla durante una conferencia de prensa en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Utah, el 11 de septiembre de 2025. (Bastien INZAURRALDE / AFP). / BASTIEN INZAURRALDE

“Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer: un rifle de cerrojo de gran potencia”, anunció a su vez Bowles.

Dijo que el arma “se recuperó en una zona boscosa” a donde huyó el tirador y que un laboratorio del FBI la está analizando ahora. También que los investigadores están analizando huellas del calzado y de la palma de la mano.

Los investigadores también explicaron en la rueda de prensa celebrada en Orem que el asesino se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

Un video compartido en redes sociales tomado desde detrás del escenario en el que estaba hablando Kirk cuando fue abatido muestran una silueta moviéndose con rapidez sobre un tejado cercano segundos después del disparo.

