Charlie Kirk, fundador y presidente de Turning Point USA, se dirige a la multitud en un mitin en el Centro de Eventos de la Universidad Cristiana de Arizona en Glendale, Arizona, el 31 de julio de 2024. (Foto de Laura SEGALL / AFP)
/ LAURA SEGALL
Agencia AFP
Agencia AFP

Las frases de Charlie Kirk, un conservador provocador
Las frases de Charlie Kirk, un conservador provocador

Las frases de Charlie Kirk, un conservador provocador

Tras su asesinato a balazos durante un acto en una universidad en Utah el miércoles, esta es una selección de sus citas de los últimos años.

Francisco Sanz
Portar armas

Creo que vale la pena. Creo que vale la pena pagar el precio, por desgracia, de algunas muertes por arma de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda (de la Constitución estadounidense, que garantiza el porte de armas) para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios. Es un acuerdo prudente, es racional”.

Transgénero

El único tema que creo que va en contra de nuestros sentidos, incluso en contra de la ley natural, y me atrevo a decir, que es un insulto en la cara a Dios, es el fenómeno transgénero que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo”.

Kamala Harris

Fue elegida vicepresidenta por ser una mujer negra”.

Islam

¿Les parece bien que tanto Londres como Nueva York tengan alcaldes musulmanes? Lo siento. Creo que deberíamos ser un poco cautelosos con eso. No me parece correcto”.

Comunidad negra

En la comunidad negra es aceptable que un varón, siendo menor de edad, deje embarazada a una mujer y la abandone; ese es un problema cultural en la comunidad negra”.

Aborto

Ante la pregunta de cómo respondería si su propia hija fuera violada y quedara embarazada, respondió: “Eso es terriblemente gráfico... pero la respuesta es sí, el bebé nacería”.

