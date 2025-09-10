Charlie Kirk: Liberan a persona detenida tras el asesinato del activista conservador en Estados Unidos

Escucha la noticia
Charlie Kirk: Liberan a persona detenida tras el asesinato del activista conservador en Estados UnidosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Una persona que había sido detenida durante la investigación del asesinato del activista de derecha e influencer estadounidense Charlie Kirk el miércoles fue puesta en libertad, informó el director del FBI horas después de anunciar su arresto.
“El sujeto detenido ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”, publicó el director Kash Patel en la red X.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Trump ordena ondear a media asta las banderas del país por el asesinato de Charlie Kirk
El momento del disparo, que se produjo instantes después de que hablara sobre la violencia armada en EE.UU., fue captado desde varios ángulos por la multitud presente en el evento y difundido en redes sociales.
Tras conocerse su fallecimiento, el mandatario republicano ordenó ondear a media asta las banderas del país hasta el domingo por la tarde en honor a Kirk, “un verdadero gran patriota estadounidense”.
Una portavoz de UVU, Ellen Treanor, indicó por su parte que el sospechoso disparó al activista conservador desde unos 180 metros, según detalló Fox News.
El comentarista, que residía en el estado de Arizona, en el suroeste de EE.UU., solía participar en debates universitarios en los que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.
Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mitines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.
Su evento en Utah formaba parte de su primera parada por una gira planificada por varias universidades del país para movilizar a la juventud.
TE PUEDE INTERESAR
- Charlie Kirk: Detienen a sospechoso de asesinar a activista en EE.UU.
- Charlie Kirk: Los demócratas condenan la violencia política tras disparo mortal al aliado de Donald Trump
- Trump ordena ondear a media asta las banderas del país por el asesinato de Charlie Kirk
- Quién era Charlie Kirk, la cara joven del movimiento MAGA dispuesta a debatir a sus oponentes | PERFIL
Contenido sugerido
Contenido GEC