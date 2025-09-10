Charlie Kirk: Liberan a persona detenida tras el asesinato del activista conservador en Estados Unidos

El activista de derecha estadounidense Charlie Kirk habla en el escenario del America Fest 2024 en Phoenix, Arizona, el 22 de diciembre de 2024. (Foto de JOSH EDELSON / AFP).
El activista de derecha estadounidense Charlie Kirk habla en el escenario del America Fest 2024 en Phoenix, Arizona, el 22 de diciembre de 2024. (Foto de JOSH EDELSON / AFP).
Una persona que del asesinato del activista de derecha e influencer estadounidense el miércoles fue puesta en libertad, informó el director del FBI horas después de anunciar su arresto.

“El sujeto detenido ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”, publicó el director Kash Patel en la red X.

Francisco Sanz
El momento del disparo, que se produjo instantes después de que hablara sobre la , fue captado desde varios ángulos por la multitud presente en el evento y difundido en redes sociales.

Tras conocerse su fallecimiento, el mandatario republicano ordenó ondear a media asta las banderas del país hasta el domingo por la tarde en honor a Kirk, “un verdadero gran patriota estadounidense”.

Una portavoz de UVU, Ellen Treanor, indicó por su parte que el sospechoso disparó al activista conservador desde unos 180 metros, según detalló Fox News.

Charlie Kirk sufrió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley. Foto: AFP

El comentarista, que residía en el estado de Arizona, en el suroeste de EE.UU., solía participar en debates universitarios en los que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mitines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

Su evento en Utah formaba parte de su primera parada por una gira planificada por varias universidades del país para movilizar a la juventud.

