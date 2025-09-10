Kirk recibió un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento en la Universidad Utah Valley. Foto: AFP
Kirk recibió un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento en la Universidad Utah Valley. Foto: AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Charlie Kirk: Los demócratas condenan la violencia política tras disparo mortal al aliado de Donald Trump
Resumen de la noticia por IA
Charlie Kirk: Los demócratas condenan la violencia política tras disparo mortal al aliado de Donald Trump

Charlie Kirk: Los demócratas condenan la violencia política tras disparo mortal al aliado de Donald Trump

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Destacados miembros del condenaron la violencia política tras conocer el , gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recibió un disparo en un evento universitario y horas después murió.

“Permítanme ser clara: La violencia política no tiene lugar en América. Condeno este acto, y todos debemos trabajar juntos para asegurar que esto no conduzca a más violencia”, escribió en X la exvicepresidenta Kamala Harris.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Quién era Charlie Kirk, la cara joven del movimiento MAGA dispuesta a debatir a sus oponentes | PERFIL

“El horrendo tiroteo de hoy en la Universidad Utah Valley es reprobable. La violencia política no tiene absolutamente ningún lugar en nuestra nación”, escribió la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, quien también pidió una oración por la víctima.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newson, tildó el ataque de “repugnante, vil y reprobable”: “En EE.UU., en TODAS sus formas”.

También se pronunciaron en estos términos el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el senador Bernie Sanders y el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mammdani, entre otros.

Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA. Foto: AFP
Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA. Foto: AFP

Kirk recibió un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento en la Universidad Utah Valley. El comentarista fue trasladado a un hospital y se encuentra en estado crítico.

Trump pidió una oración por su aliado tras conocer la noticia del ataque: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió en la plataforma Truth Social.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC