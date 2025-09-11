El activista de derecha estadounidense Charlie Kirk habla en el escenario del America Fest 2024 en Phoenix, Arizona, el 22 de diciembre de 2024. Foto: JOSH EDELSON / AFP
Agencia EFE
Asesino de Charlie Kirk abrió fuego desde un tejado y luego se ocultó en una zona residencial cercana
El asesino del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que falleció el miércoles de un disparo en el cuello, se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

“Seguimos sus movimientos dentro del campus, pasando por las escaleras, subiendo hasta el techo y cruzando el techo hasta el lugar del disparo. Después del tiroteo, logramos rastrear su recorrido mientras se movía hacia el otro lado del edificio, saltó desde el edificio y huyó del campus, entrando en un vecindario”, explicó el Comisionado de Seguridad Pública Beau Mason.

