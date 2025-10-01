Unos 300 agentes del ICE detienen a más de 40 personas durante operativo en vecindarios de Chicago

Escucha la noticia
Unos 300 agentes del ICE detienen a más de 40 personas durante operativo en vecindarios de ChicagoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron este miércoles a más de 40 personas en el vecindario Bronzeville de Chicago, en un operativo de madrugada dentro de la campaña federal Midway Blitz.
Trabajadores de un refugio grabaron el momento en que siete vehículos de ICE sin identificación se detuvieron frente al inmueble y capturaron a cuatro migrantes que se encontraban en el lugar.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: La Casa Blanca rechaza críticas del papa León XIV a la política migratoria de Estados Unidos
Durante la jornada, unos 300 agentes ingresaron a varios edificios de apartamentos acompañados por equipos tácticos armados. Testigos indicaron que algunas detenciones incluyeron a mujeres y jóvenes, conducidos con las manos atadas hasta vehículos oficiales. Las redadas se extendieron por varias manzanas desde las 5 de la mañana y terminaron pasado el mediodía.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que los arrestos se enfocaron en inmigrantes con antecedentes penales o con órdenes de deportación, sin publicar detalles específicos.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, criticó la operación y denunció la falta de coordinación con el Estado. Señaló que el Gobierno federal pidió el despliegue de 100 tropas en Chicago, lo que calificó de medida desproporcionada.
Las redadas provocaron protestas de organizaciones civiles y líderes locales, que acusan a la Administración del presidente Donald Trump de utilizar tácticas intimidatorias contra comunidades inmigrantes en la ciudad.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- La Global Sumud Flotilla asegura que 30 de sus barcos están a 46 millas náuticas de Gaza
- Protestas en Marruecos: dos muertos en intento de asalto a un puesto de la Gendarmería Real
- ¿Qué está pasando en Ecuador y por qué está escalando la protesta indígena con el bloqueo de vías?
- Casi 60 personas siguen atrapadas bajo los escombros de escuela derrumbada en Indonesia
- Turquía califica de “acto terrorista” el asalto israelí a la Global Sumud Flotilla de Gaza
Contenido sugerido
Contenido GEC