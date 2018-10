"Solo quiero decirle a Axel Steenburg: ¡te quiero más de lo que las palabras pueden decir!".



Este fue el último mensaje que Amy Steenburg, esposa de Axel, escribió en su página de Facebook el pasado 3 de octubre.



Amy y Axel se habían casado en junio de este año.



Y el sábado pasado ellos, junto a varios amigos y familiares, salieron a celebrar el cumpleaños 30 de Amy, en Schoharie, Nueva York, Estados Unidos.



Erin y Shane McGowan (izquierda) y Amy y Axel Steenburg (derecha). Ambas parejas se casaron en junio pasado.

Era una sorpresa que le había preparado Axel a su esposa.



Alquilaron una limusina en reemplazo de un autobús, según dijeron familiares, que se suponía debía llevar al grupo en un recorrido de bodegas y cervecerías.



Pero la fiesta sorpresa terminó en tragedia.

Las 18 personas que viajaban en la limusina perdieron la vida.

Según testigos, el pasado sábado por la tarde, la limusina blanca que viajaba a unos 95 km/h no se detuvo en una señal de alto y cuando cruzó una intersección, chocó contra otro auto y luego se precipitó a través de una zanja de drenaje.



Amy y Axel, otras 16 personas que estaban con ellos en la limusina y dos peatones que estaban en el lugar murieron.



Las autoridades dicen que se trata del accidente más mortífero desde 2009, cuando el vuelo 3407 de Colgan Air se estrelló cerca de Buffalo, Nueva York, matando a 50 personas.

"Toda la vida por delante"



Además de Amy y Axel Steenburg, había otra pareja que murió en la limusina.



Erin Vertucci y Shane McGowan también contrajeron matrimonio en junio, confirmaron sus familiares.



"Eran parejas jóvenes, recién se casaron y tenían toda una vida por delante", le dijo Valerie Abeling, tía de Erin al canal de noticias CNN.



"Es una tragedia horrible. No hay palabras para describir cómo nos sentimos", agregó.

El hermano de Axel, Rich Steenburg, también murió en el accidente. Según una página web para recaudar fondos para cubrir los gastos del funeral, el hombre tiene una hija pequeña.



Por su parte, Tom King, de 35 años, dijo que perdió a sus cuatro hermanas en el accidente.



Abigail Jackson, Mary Dyson, Allison King y Amy Steenburg, "eran muy unidas".



"Eran las cuatro mosqueteras", dijo fuera de la casa de sus padres en Ámsterdam, Nueva York.



"Eran chicas hermosas, llenas de vida. Tenían toda la vida por delante", dijo al diario The New York Post Barbara Douglas tía de las jóvenes.

En la limusina también fallecieron las hermanas Allison King, Abby Jackson, Mary Dyson y Amy Steenburg.

Otras víctimas incluyen a Robert y Mary Dyson, quienes se casaron en 2009 y tienen un hijo.



Matthew Coons, quien fue padrino en la boda de los Steenburg, también murió junto a su novia Savannah Bursese.



Patrick Cushing y su novia Amanda Halse, también están entre los muertos.

Otra página en internet que recauda de fondos para las hijas de Abigail y Adam Jackson, quienes quedaron huérfanas tras el accidente, sumaba más de US$57.000 hasta el lunes.



"Adam y Abby fueron padres increíbles para estas niñas y se fueron demasiado pronto", dice la página, agregando que las niñas tienen menos de 5 años.

"Vehículos Frankenstein"



Las autoridades investigan las causas del accidente.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo este lunes que la limusina no pasó una inspección vehicular estatal el mes pasado.



También confirmó que el conductor no tenía el permiso correcto para operar una limusina con los pasajeros.



Cuomo dijo que el estado pedirá que la compañía dueña de la limusina, Prestige Limo, no preste servicios hasta que se complete la investigación.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que existían numerosas irregularidades en relación a la limusina.

Después de un accidente en 2015 en la región de los viñedos y bodegas de Long Island, Nueva York en el cual murieron cuatro jóvenes, los investigadores del estado iniciaron una investigación sobre el problema de las limusinas modificadas no reguladas.



Los funcionarios descubrieron que las limusinas modificadas, que están prohibidas en varios países europeos, están hechas de vehículos que a menudo se cortan a la mitad y luego se agregan paneles laterales para alargar la cabina.



Sin embargo, en el proceso se eliminan varias características de seguridad, como barras antivuelco, puertas reforzadas y bolsas de aire laterales.



Deborah Hersman del Consejo de Seguridad Nacional dijo a CBS News que se tratan de "vehículos Frankenstein".