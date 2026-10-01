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Resumen

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Esta fotografía, distribuida el 12 de enero de 2023 por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike, condenada por asesinato en Estados Unidos. (AFP).
Esta fotografía, distribuida el 12 de enero de 2023 por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike, condenada por asesinato en Estados Unidos. (AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El Departamento Correccional del estado de Tennessee (Estados Unidos) confirmó en la noche de este miércoles que la condenada a muerte Christa Pike sobrevivió a las dos dosis letales administradas en la tarde del miércoles durante su ejecución y que fue trasladada a una instalación médica para recibir tratamiento.

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