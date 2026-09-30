La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este miércoles la ejecución de Christa Pike en Tennessee, tras levantar la suspensión dictada horas antes por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, que había frenado temporalmente el procedimiento.

La decisión del Supremo permite al estado proceder con la ejecución por inyección letal de Pike, de 50 años, condenada a muerte por el asesinato en 1995 de su compañera de estudios Colleen Slemmer, cuando ambas se encontraban en un centro de formación profesional de Knoxville.

Con la nueva resolución, Pike se convertiría en la primera mujer en recibir la pena máxima en Tennessee en más de 200 años.

Previamente, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito había ordenado una suspensión temporal de la ejecución, programada para hoy, después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazara el martes la petición de Pike para detenerla, al considerar necesario revisar los argumentos de su defensa.

Pike lleva más de tres décadas en el corredor de la muerte por el asesinato de su compañera del programa de capacitación laboral, cuando tenía 18 años.

La defensa de Pike centró sus últimos recursos en su historial de abusos físicos y sexuales durante la infancia y en sus trastornos psicológicos, entre ellos estrés postraumático.

Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Slemmer, de 19 años. Según la investigación, participó junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp, que tenía 17 años, y Shadolla Peterson en el ataque contra la joven, a quien golpearon y apuñalaron antes de tallarle un pentagrama en el pecho.

Shipp recibió cadena perpetua, mientras Peterson, que colaboró con las autoridades, obtuvo una pena menor.

Desde que el Tribunal Supremo restableció la pena de muerte en 1976, solo 18 mujeres han sido ejecutadas, frente a más de 1.600 hombres, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

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