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Resumen

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Christa Pike, de 50 años, condenada a muerte en Tennessee por el asesinato en 1995 de su compañera de estudios. (Captura de video)
Christa Pike, de 50 años, condenada a muerte en Tennessee por el asesinato en 1995 de su compañera de estudios. (Captura de video)
Por Agencia EFE

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este miércoles la ejecución de Christa Pike en Tennessee, tras levantar la suspensión dictada horas antes por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, que había frenado temporalmente el procedimiento.

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