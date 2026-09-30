Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en Tennessee y la primera que iba a ser ejecutada en el estado en más de 200 años, sobrevivió a las dos dosis letales de pentobarbital administradas durante su ejecución, según los periodistas que presenciaron el procedimiento, mientras sus abogados intentaban detenerlo mediante una moción de emergencia.

Los abogados de Pike presentaron una moción de emergencia para frenar la ejecución después de este intento fallido.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la mujer, ni siquiera si todavía sigue con vida.

Los testigos, entre ellos periodistas de distintos medios estadounidenses, describieron un procedimiento mucho más prolongado de lo previsto, que abarcó desde las 19:00 y las 20:56 hora local (00:00 y 01:56 GMT).

Pike permaneció despierta, habló y cantó con su guía espiritual después de comenzar la administración del fármaco y, tras la primera dosis, continuó moviéndose y respirando de forma audible.

La periodista Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, explicó que el protocolo de Tennessee contempla una primera administración de pentobarbital y, si es necesario, una segunda tanda.

Los testigos indicaron que, tras ambas administraciones, Pike continuó respirando y emitiendo sonidos, incluidos fuertes ronquidos, además de realizar movimientos de cabeza y cuello.

La ejecución se retomó hoy después de que la Corte Suprema de EE.UU. levantara una suspensión dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones.

El caso queda en una situación extraordinaria después de que Pike haya sobrevivido a las dos tandas de pentobarbital, ya que sus abogados sostienen que el protocolo estatal no contempla qué ocurre en esa circunstancia.

MÁS INFORMACIÓN: Corte Suprema de Estados Unidos autoriza la ejecución de Christa Pike en Tennessee

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato, cometido en 1995, de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años del programa de formación laboral Job Corps en Knoxville.

Pike tenía 19 años cuando la mató junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp, quien recibió una condena de cadena perpetua al ser menor de edad en el momento del crimen.

Pike lleva en el corredor de la muerte de Tennessee desde marzo de 1996.

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