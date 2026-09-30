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Christa Pike, de 50 años, condenada a muerte en Tennessee por el asesinato en 1995 de su compañera de estudios. (Captura de video)
Christa Pike, de 50 años, condenada a muerte en Tennessee por el asesinato en 1995 de su compañera de estudios. (Captura de video)
Por Agencia EFE

Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en Tennessee y la primera que iba a ser ejecutada en el estado en más de 200 años, sobrevivió a las dos dosis letales de pentobarbital administradas durante su ejecución, según los periodistas que presenciaron el procedimiento, mientras sus abogados intentaban detenerlo mediante una moción de emergencia.

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