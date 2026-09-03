icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El exagente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Christian Castro, en Texas. (Cárcel del Condado de Cameron / EFE)
El exagente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Christian Castro, en Texas. (Cárcel del Condado de Cameron / EFE)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos presentó cargos federales contra Christian Castro, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de dispararle a un migrante venezolano durante un operativo en Minnesota y mentir posteriormente sobre lo ocurrido, informaron este jueves medios estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.