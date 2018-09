Christine Blasey Ford, la mujer que acusa de agresión sexual al elegido por Donald Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos, está dispuesta a testificar la próxima semana ante el Senado, informaron el jueves los medios estadounidenses.

La académica experta en psicología de 51 años afirma que el juez Brett Kavanaugh de 53 años, la agredió sexualmente en una fiesta a principios de la década de 1980, algo que el candidato de Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos niega.

Hasta la denuncia Kavanaugh, un juez de tendencia conservadora, parecía encaminado a ser confirmado para ese cargo vitalicio.

Los abogados de Blasey Ford dijeron a la Comisión Judicial del Senado que ella no puede comparecer el lunes pero que está dispuesta a testificar más tarde en la misma semana, a condición de que la audiencia sea "justa" y que su seguridad sea garantizada, según un correo electrónico citado por "The Washington Post" y "The New York Times".

La fecha del lunes "no es posible y la insistencia de la Comisión de que así sea es arbitraria en cualquier caso", dijeron los abogados de la mujer.

"Como ustedes saben, ella ha recibido amenazas de muerte, que han sido denunciadas al FBI, y tanto ella, como su familia han tenido que abandonar su hogar", agregaron sus representantes.

"Ella desea testificar, a condición de que podamos acordar unas condiciones que sean justas y que garanticen su seguridad", indicaron.

Además los abogados señalaron que su cliente prefiere que haya una investigación antes de que ella testifique.

Blasey Ford dice que el incidente tuvo lugar alrededor de 1982 en una fiesta con estudiantes de escuelas de élite en el rico suburbio de Bethesda, Maryland, en las afueras de Washington DC.

Ella afirma que Kavanaugh, borracho, la inmovilizó en una cama mientras trataba de desvestirla, mientras otro joven observaba, pero que ella se las arregló para escapar.

Blasey Ford no ha presentado cargos penales, pero si lo hiciera, el caso sería investigado en Maryland, donde los delitos graves de agresión sexual no prescriben.

La mujer, que había permanecido en silencio durante décadas, envió en julio un correo a un representante local cuando el nombre de Kavanaugh comenzó a circular como posible candidato a la Corte Suprema.

Tras las filtraciones de los medios, salió del anonimato en una entrevista a "The Washington Post".

La llegada de Kavanaugh a la Corte Suprema colocaría a los jueces progresistas o moderados en minoría durante muchos años en el tribunal, una jurisdicción que dirime cuestiones fundamentales de la sociedad estadounidense, como el derecho al aborto, a portar armas de fuego y los derechos de las minorías.

Fuente: AFP