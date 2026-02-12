Militar de EE.UU. muere tras caer por la borda de un buque en las operaciones en el Caribe

Escuchar
Una vista aérea muestra el USS Iwo Jima (LHD-7), atracado en el puerto de Ponce, Puerto Rico, el 15 de enero de 2026. (Ricardo ARDUENGO / AFP)
/ RICARDO ARDUENGO
Por Agencia EFE

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron este jueves la muerte del cabo primero Chukwuemeka E. Oforah, de 21 años, tras caer por la borda del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima durante unas operaciones en el Mar Caribe.

