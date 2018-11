La CIA no llegó a una conclusión definitiva sobre la muerte de Khashoggi, según Trump Según The Washington Post, la CIA había llegado a la conclusión de que el príncipe saudita ordenó el asesinato de Khashoggi. Sin embargo, Trump insistió hoy en que ese punto no está claro

Jamal Khashoggi fue asesinado al interior del consulado saudita en Estambul. (Archivo AFP)