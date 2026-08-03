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Resumen

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Un voluntario distribuye una enorme cantidad de lechuga en el banco de alimentos Laib und Seele en Berlín. (Christophe Gateau / dpa Picture-Alliance via AFP)
Un voluntario distribuye una enorme cantidad de lechuga en el banco de alimentos Laib und Seele en Berlín. (Christophe Gateau / dpa Picture-Alliance via AFP)
/ CHRISTOPHE GATEAU
Por Agencia EFE

La ciclosporiasis causó las primeras muertes en Estados Unidos, con dos en el estado de Michigan, en medio de un brote que ya deja 11.234 casos en esta parte del país, según informó este lunes su Departamento de Salud y Servicios Humanos (MDHHS, en inglés).

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