icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cilia Flores afronta graves cargos de la justicia norteamericana (AP)
Cilia Flores afronta graves cargos de la justicia norteamericana (AP)
/ Ariana Cubillos
Por Agencia AFP

Cilia Flores, esposa del depuesto presidente de Venezuela presa en una cárcel de Estados Unidos tras su captura en una operación militar estadounidense en enero, “tiene un tema en el corazón muy delicado”, dijo el lunes a la AFP el hijo de Nicolás Maduro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.