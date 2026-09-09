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Resumen

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El mandatario de Venezuela capturado, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal de Nueva York. (EFE/EPA/Stringer).
El mandatario de Venezuela capturado, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal de Nueva York. (EFE/EPA/Stringer).
/ Stringer
Por Agencia EFE

Cilia Flores, esposa del depuesto presidente de Venezuela, solicitó este miércoles al sistema judicial de Nueva York poder esperar el juicio en su contra y el de Nicolás Maduro, fuera de prisión debido a problemas cardíacos.

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