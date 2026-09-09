Cilia Flores, esposa del depuesto presidente de Venezuela, solicitó este miércoles al sistema judicial de Nueva York poder esperar el juicio en su contra y el de Nicolás Maduro, fuera de prisión debido a problemas cardíacos.

En un documento judicial, la defensa de Flores pide que sea trasladada a una residencia privada en Nueva York y ofrecerle un régimen de arresto domiciliario con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.

Flores, de 69 años, asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, día en que fueron capturados por militares de EE.UU., no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.

Los abogados de la esposa de Maduro aseguran que los costos de este traslado serán asumidos por Flores y ofrecen también la retención de su pasaporte como parte de las condiciones para garantizar que permanezca bajo custodia.

En la carta presentada ante la corte, los abogados describen episodios de dolor de pecho, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida de más de once kilos desde su detención.

De acuerdo con la petición, el pasado 29 de julio Flores habría sufrido un grave episodio de salud que, según sus abogados, aparentemente pudo tratarse de un infarto leve, aunque este extremo no ha sido confirmado médicamente.

Flores y Maduro fueron detenidos en enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Ambos se han declarado no culpables de las acusaciones, mientras la Fiscalía sostiene que utilizaron posiciones de poder dentro del Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

El proceso se encuentra en una fase previa al juicio en la que las defensas han comenzado a presentar recursos para intentar desestimar la acusación.

Entre sus principales argumentos figura la reclamación de inmunidad soberana de Maduro como supuesto jefe de Estado y cuestionamientos sobre la legalidad de la operación mediante la que ambos fueron capturados y trasladados a Estados Unidos.

MÁS INFORMACIÓN: Publican fotos de Nicolás Maduro en redes sociales tras acuerdo petrolero de Venezuela con Estados Unidos

La defensa de Flores también ha presentado una petición propia basada en la inmunidad vinculada a su condición de primera dama.

El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó el pasado julio el comienzo del juicio para el 1 de junio de 2027.

Antes de esa fecha, está prevista para el 17 de noviembre una audiencia para escuchar los argumentos de las defensas sobre las mociones destinadas a desestimar el caso, entre ellas la petición de Maduro basada en la inmunidad soberana.

VIDEO RECOMENDADO

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro pidió a la justicia estadounidense desestimar los cargos en su contra, y apeló a su inmunidad como jefe de Estado, cuando cumple ocho meses detenido en Nueva York. (AFP)

SOBRE EL AUTOR