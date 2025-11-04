El alcalde de Cincinnati, Ohio, Aftab Pureval, en el United Center de Chicago, Illinois, el 21 de agosto de 2024. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

fue reelegido este martes como alcalde de (Ohio), tras derrotar al republicano Cory Bowman, medio hermano del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en unos comicios municipales oficialmente no partidistas pero con fuerte tinte político.

Pureval, de origen asiático y perteneciente al Partido Demócrata, llegó al cargo en 2021 y se impuso nuevamente tras ganar las primarias municipales de mayo con más del 80 % de los votos.

Francisco Sanz
Antes de dedicarse a la política, trabajó como abogado y ha impulsado proyectos de modernización administrativa y desarrollo económico local.

El resultado supone un nuevo revés para los republicanos en Ohio, un estado clave donde el vicepresidente Vance mantiene una fuerte base conservadora.

Bowman, por su parte, había centrado su campaña en la seguridad pública y la reducción de impuestos municipales.

