Por Roger Zuzunaga Ruiz

La batalla del presidente Donald Trump contra la ciudadanía por nacimiento sufrió un revés en la Corte Suprema de Estados Unidos, pero no ha terminado. Aunque el máximo tribunal de justicia limitó el alcance de su intento de restringir ese derecho por decreto, el mandatario ya dejó en claro que buscará trasladar la discusión al Congreso. Se abre así un nuevo capítulo en una disputa jurídica y política que pone a prueba los límites del poder presidencial y el alcance de una garantía constitucional vigente desde hace más de 150 años, con posibles consecuencias principalmente para hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense. ¿Tiene realmente posibilidades de lograrlo? ¿Puede una ley del Congreso modificar un derecho que la Constitución protege desde hace más de siglo y medio?

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