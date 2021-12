Un juez de Estados Unidos decidió eliminar el expediente de una afrodescendiente que fue arrestada luego de negarse a cederle el asiento a una mujer blanca en un viaje de autobús en Alabama, durante 1955.

Claudette Colvin, una pionera de los derechos civiles de 82 años, fue arrestada en Montgomery cuando tenía 15. Según detalla la cadena de noticias CNN, este incidente se produjo meses después del arresto de otra mujer afroamericana por un acto similar de desobediencia.

Durante ese año, Colvin fue imputada por violar la ordenanza de segregación de Montgomery y un cargo de delito grave por agredir a un policía. Ella fue declarada culpable dejándola en “libertad condicional indefinida”.

La orden de segregación de Montgomery señalaba que si una persona afrodescendiente abordaba el autobús, debía permanecer de pie en una fila asignada para los de su color de piel. Si otra persona blanca abordaba el autobús, entonces todas las personas sentadas en la ‘fila de afrodescendientes’ más cercana al frente debían apartarse, para crear una nueva ‘fila de blancos’.

“La gente decía que estaba loca”, señaló en una entrevista Colvin a CNN sobre el evento en el autobús. “Porque tenía 15 años y era desafiante y gritaba: ‘¡Es mi derecho constitucional!’”.

En noviembre, la familia de la mujer presentó una petición para que se eliminaran los antecedentes policiales y penales.

El juzgado de la corte de familia de Alabama aceptó la solicitud y, el 24 de noviembre de este año, el juez de menores del condado de Montgomery, Calvin Williams, firmó la orden de destrucción de los registros, incluyendo todas las referencias al arresto.

Williams aceptó eliminar el registro por “lo que desde entonces ha sido reconocido como un acto valiente en su nombre y en nombre de una comunidad de personas afectadas”.

Colvin tuvo el apoyo del fiscal de distrito del condado de Montgomery, Daryl Bailey, quien calificó sus acciones como “concienzudas, no criminales; inspiradas, no ilegales; (que) deberían haber llevado a elogios y no a enjuiciamiento”.

Durante la lectura de la moción, la mujer señaló que “quiero que avancemos y seamos mejores. Cuando pienso por qué estoy buscando que el estado limpie mi nombre, es porque creo que, si eso sucediera, le mostraría a la generación que está creciendo ahora que el progreso es posible y que las cosas mejoran. Los inspirará a mejorar el mundo”.

